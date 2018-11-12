Томские школьники разработали проекты для томских IT-компаний

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

Проекты разработали в рамках IT-квеста девятиклассники ТГЛ, Лицея № 7, СОШ №53, Лицея №1 им. Пушкина.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения, в финальном задании школьники разрабатывали идеи проектов для Томской области – театр в очках виртуальной реальности, приложение для бронирования парковки и автоматическую линейку, включающую в себя все вычислительные приборы.

В квесте участвовали около 100 школьников, которые поделились на 15 команд. Квест для девятиклассников прошел в рамках проекта IT-старт. Школьники работали с софтом, создавали landing-page, монтировали видео, писали статьи. Для выполнения заданий подростки посещали IT-компании SibEDGE и ENBISYS, где им рассказывали про IT-профессии, будни айтишников. Также подростки познакомились с профильными факультетами в томских вузках, узнали о возможностях обучения, особенностях тех или иных программ.

Победителями квеста стали девятиклассники Томского Гуманитарного Лицея – команда «Гуманитарии». Второе место заняла команда «KOLT», третье – «IT-girls» из СОШ № 53. Всего участвовали в квесте 15 команд.

Команда-победитель предложила айтишникам проект-приложение для очков виртуальной реальности, с помощью которого пользователь сможет побывать на полноценном двухчасовом театральном представлении, не покидая дома. По словам подростков, это могут быть, как настоящие актеры, так и отрисованные персонажи. Школьники считают, что на создание приложения у айтишников уйдет около 1 млн. рублей.

Напомним, также в рамках проекта прошел хакатон «Давай в UX/UI!». Подростки разработали баттл-пространства для различных сфер – рэп, фотография, дизайн. Всего в хакатоне участвовали 7 команд школьников. Первое место с survivor-игрой Siberian Escape заняла команда Лицея №1 им. Пушкина и Лицея № 7– Siberian Athens.

Награждение победителей квеста и хакатона прошло 10 ноября в рамках конференции «Город IT» на секции «Students» в концертном зале НИ ТГУ.

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