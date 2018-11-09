В Тимирязево Lada Kalina съехала в кювет и врезалась в дерево

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 11 ноября, в селе Тимирязевское произошло ДТП в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 4.25 на ул.Ленина. По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги в левый кювет и въехал в дерево.

В результате происшествия травмированы 24-летняя женщина и 28-летний мужчина - пассажиры автомобиля.

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