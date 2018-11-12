Мастер-класс Дмитрия Абрамова «Как и зачем запускать образовательные проекты в городе» состоится 14 ноября в Томске

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгений Круглов

В «Точке кипения-Томск» в рамках образовательной программы Urban Media School 14 ноября в 19.00 состоится мастер-класс «Как и зачем запускать образовательные проекты в городе» сооснователя CreativeMornings Moscow и PechaKucha Moscow Дмитрия Абрамова (Москва).

Какие образовательные и просветительские форматы существуют в мире, как они появились, почему стали популярны и как можно запускать эти форматы в своём городе. Как выбрать экспертов, договориться с ними о выступлении (без гонорара) и помочь им сделать впечатляющие презентации. Как найти необычную площадку в городе для мероприятия, подружиться с ее владельцами и организовать там welcome drink перед лекцией. Как собрать на выступления молодых ученых 500 зрителей и сделать так, чтобы людям не хотелось расходиться. Как не потерять интерес к некоммерческому образовательному проекту и не поссориться с друзьями, запуская его. И как начать на этом зарабатывать.

Дмитрий Абрамов — куратор образовательных проектов, один из организаторов международных форматов — PechaKucha Moscow и CreativeMornings Moscow. Родился и вырос в Сибири. Учился на теплоэнергетическом факультете в Томском политехническом университете. С 2004 по 2010 год работал ведущим эфира на «Радио Сибирь» в Томске. С 2010 года живет в Москве. Три года работал редактором и координатором партнерских проектов в образовательном проекте «Теории и практики». Два года работал руководителем специальных проектов в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и директором по развитию онлайн-школы городских предпринимателей Vector. Три года работал руководителем проектов в «Сбербанке».

Мастер-класс:

«Точка кипения-Томск»

13 ноября

19.00 — 21.00

Зал «Обсуждай!»

Вход свободный, зарегистрироваться можно заранее на сайте «Точки кипения» или непосредственно перед стартом мероприятия.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию.

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