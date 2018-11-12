Роструд проверит информацию о долгах по зарплате в ФК «Томь»

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Государственная инспекция труда в Томской области проведет внеплановую проверку информации о долгах по зарплате в футбольном клубе «Томь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления инспекции Рашада Мамедова.

«Во вторник в инспекцию приглашен представитель руководства футбольного клуба „Томь“, где ему вручат распоряжение о внеплановой проверке информации о задолженности по зарплате в ФК», — сказал Рашад Мамедов.

По его словам, проверку решили провести после выяснения информации о задолженности перед одной из бывших сотрудниц клуба.

«К нам поступало обращение от бывшей сотрудницы клуба о том, что ей не выплатили зарплату. Мы провели проверку, информация о долге в 71 тыс. рублей подтвердилась. Руководству „Томи“ будет выдано предписание о необходимости погашения долга», — пояснил Рашад Мамедов.

Он добавил, что клуб также будет оштрафован по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года — тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал «Томи» регистрировать новых игроков.

К марту 2018 года долг по зарплате в клубе составлял 1,685 млн рублей, но в октябре он вырос до 15 млн рублей. В связи с этим 13 октября игроки «Томи» вышли на матч с ФК «Сочи» с опозданием на шесть минут.

После 21 тура «Томь» занимает вторую строчку турнирной таблицы Футбольной национальной лиги с 42 очками.

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