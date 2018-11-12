В Томске разработали сенсорный стол-трансформер для воспитателей

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2018 // Фото: Inotomsk.ru

Томская компания «Универсальные терминал системы» (УТС) создала сенсорный стол-трансформер, который превращается в доску, для педагогов детских дошкольных учреждений, сообщает региональный инновационный портал.



«Это стол на колесах с сенсорной столешницей со стандартной диагональю 55 дюймов. В режиме стола им могут пользоваться одновременно несколько человек, если же педагогу нужно дать материал, не предполагающий включенности учеников, столешницу при помощи специального механизма можно поднять и использовать как доску», — рассказал директор УТС Алексей Куимов.



Он уточнил, что подъемный механизм разработали инженеры компании, а в аппаратное обеспечение стола-трансформера можно установить игры и обучающие программы от УТС и других производителей. Столешница может быть изготовлена любого размера.



Сейчас стол-трансформер уже продается в России — пока штучно, однако разработчики готовятся начать серийное производство и экспорт своего продукта.

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