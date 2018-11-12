Около 50 домов в Томской области остались без газа из-за самовольного подключения

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 10 ноября, в аварийную службу Каргасокского участка ООО «Газпром газораспределение Томск» поступил сигнал об отсутствии газа в домах жителей села Павлово Каргасокского района, сообщает пресс-служба организации.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что в одной из квартир потребитель нарушил правила эксплуатации газового оборудования, пригласив для подключения газового отопительного котла неквалифицированных лиц. В результате неправильного подключения к системе отопления и водоснабжения в газораспределительную сеть попала вода, образовав ледяную закупорку. Без газоснабжения остались 48 домов.

Более 12 часов специалисты проводили работы по замене поврежденного участка газопровода и восстановлению газоснабжения населенного пункта. Ситуация осложнялась установившимися сильными морозами.

В результате было заменено 180 метров газопровода и в тот же день возобновлена подача газа. В настоящее время расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы, так как самостоятельная установка газового оборудования запрещена законом и является грубым нарушением правил безопасности. Устанавливать, менять, ремонтировать газовое оборудование имеет право только специализированная организация, с которой у абонента заключен договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования

«Самовольная установка газового оборудования, произведенная неспециалистами, — это угроза безопасности не только нарушителя закона, но и его соседей. Подобные безответственные действия создают аварийную ситуацию, могут привести к трагедии», — рассказал начальник Каргасокского участка ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир Легостаев.

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