Томские хирурги удалили 22-килограммовую опухоль

Команда хирургов Томской областной клинической больницы (ТОКБ) провела сложную операцию, в ходе которой была удалена доброкачественная опухоль матки весом 22 килограмма, сообщает канал «Область здоровья».

Пациенткой стала молодая томичка с фибромиомой матки — опухолью, образовавшейся из мышечной ткани матки. По медицинским данным, возникает это заболевание чаще в зрелом возрасте, нередко достигает больших размеров и значительно реже – гигантских, занимающих всю брюшную полость; лечится только хирургически.

Опухоль у пациентки появилась около 10 лет назад. Внушительные размеры новообразования осложнили операцию: оно хоть и не проросло в соседние органы, но оказалось связано с кровеносными сосудами, питающими сальник, толстую и тонкую кишку. Пока оперирующие врачи выделяли их, два ассистирующих хирурга держали гигантскую опухоль на весу.

«Нам удалось избежать массивной кровопотери, что стало возможным благодаря эмболизации маточных артерий, проведенной накануне», - пояснила заведующая гинекологическим отделением ТОКБ, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии, Заслуженный врач РФ Наталья Балакшина.

Предоперационная подготовка заняла 48 часов, после чего мультидисциплинарная команда специалистов провела операцию по удалению опухоли. В ней принимали участие врачи отделения гинекологии, реанимации, урологи, общие хирурги, сосудистый хирург, гемотрансфузиолог и другие специалисты больницы. Операция закончилась успешно. Пациентка, вес которой после операции составил всего 38 килограммов, была переведена из операционной в отделение реанимации.

«Растущая гигантская опухоль у пациентки практически заставляла весь организм работать на себя за счет колоссального количества вновь образованных кровеносных сосудов, окутывающих и питающих ее. Длительное механическое сдавление органов брюшной полости, давление на диафрагму грудной клетки, создает непростые условия для их функционирования. Течение и возможные осложнения в раннем и позднем послеоперационном периоде у таких пациенток прогнозировать невозможно», - продолжила Наталья Балакшина.

В течение 10 дней больная находилась в отделении реанимации ТОКБ, где проводилась интенсивная терапия. Молодой организм компенсировал функции всех пострадавших жизненно-важных органов, и пациентка была выписана из отделения гинекологии. На данный момент она уже приступила к работе.

Наталья Балакшина добавила, что в течение 30 лет работы гинекологического отделения ТОКБ ежегодно 4-5 женщин обращаются по поводу больших новообразований, но обычно они весят около 10 килограммов. Самой большой опухолью в истории отделения стала опухоль яичника весом 40 килограммов и гигантская пупочная грыжа у жительницы Асиновского района. Пациентке была успешно проведена операция совместно с общими хирургами.

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