В Томской области судебные приставы нашли алиментщика, заказав у него суши

13 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы нашли должника через «ВКонтаке» и заказали у него суши, чтобы организовать встречу, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Житель Колпашева задолжал на содержание ребенка порядка 70 тыс. рублей. Кроме того, на исполнении в отношении мужчины находилось 36 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 30 тыс. рублей. Приставы пытались найти должника и его имущество, но им не удавалось. Тогда сотрудники Колпашевского отдела объявили неплательщика в розыск.

Судебный пристав по розыску проверил все возможные и предполагаемые адреса пребывания мужчины, отработал круг знакомых. Однако необходимую информацию удалось получить через социальную сеть. Должник занимался приготовлением и доставкой суши. Всю информацию о своей деятельности и номер телефона он разместил на страничке «Вконтакте».

«Зная что неплательщик не пойдет на контакт, исполнителям закона пришлось хитрить. Оформив заказ на адрес одного из сотрудников, приставы стали ожидать должника в подъезде. В назначенное время мужчина доставил суши и неожиданно для себя встретился со служителями Фемиды», — говорится в соощбении.

Прямиком с адреса сотрудники направились в квартиру должника для проверки имущественного положения, а затем в отдел судебных приставов для составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Теперь мужчине придется отбывать 20 часов обязательных работ. Не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, он полностью оплатил все долги. Кроме того, должник решил официально зарегистрировать свою деятельность и ежемесячно перечислять денежные средства на содержание ребенка.

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