Сибирский химкомбинат продал транспортную «дочку»

13 ноября 2018 / Томский Обзор

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») продало ООО «Управление автомобильного транспорта» (УАТ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу химкомбината.

Предприятие продало транспортную структуру в ходе аукциона, победитель — ООО «Мойдодыр». По данным электронной торговой площадки, начальная цена — 66,23 млн рублей, итоговый протокол находится в закрытом доступе.

«УАТ» занимается обслуживанием дорог, доставкой персонала, различными грузовыми перевозками, в том числе опасных грузов. Предприятие было основано как автотранспортный цех СХК в 1951 году, в 2011 году было выделено в отдельное юрлицо как «дочка» химкомбината. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Управление автомобильного транспорта» в 2017 году получило 421 млн рублей выручки и 8,9 млн рублей чистой прибыли. Компания получала подряды общую сумму на 0,2-1 млрд рублей в год, большая часть приходится на СХК и другие структуры «Росатома».

«Мы осознаем социальную ответственность перед коллективом ООО „УАТ“ в связи со сменой собственника и принимаем действующую политику предприятия в ведении хозяйственной деятельности, трудовых отношениях и взаимодействии с заказчиками», — приведены в сообщении слова директора ООО «Мойдодыр» Татьяны Башлыковой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мойдодыр» зарегистрировано в 2009 году в Томске, принадлежит новосибирскому предпринимателю Сергею Мурашкину. Выручка компании в 2017 году составила 105,6 млн рублей, чистая прибыль — 5 млн рублей. «Мойдодыр» и ранее оказывало услуги СХК — чистил кровли от снега и наледи, вывозил бытовые отходы, убирал территорию.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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