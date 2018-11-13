На этой неделе в Северске начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 16 ноября, в отделении МФЦ города Северска (пр. Коммунистический, 103) начнется прием заявлений на оформление и выдачу загранпаспортов гражданина РФ сроком действия десять лет.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на первом этапе прием заявлений на оформление и выдачу загранпаспортов нового образца специалисты будут вести по пятницам с 10.30 до 13.30. Прием заявителей, желающих получить биометричес кий загранпаспорт, также осуществляется по предварительной записи по телефону: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный).

При обращении при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении ребенка, чек, подтверждающий оплату госпошлины, загранпаспорт с истекшим сроком действия, для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет при наличии военный билет.

Напомним, что новое оборудование, установленное в МФЦ, позволяет сделать не только фотографию, но и сканирование отпечатков пальцев для биометрических загранпаспортов.

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