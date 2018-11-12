Двое пострадали при столкновении иномарки и «Нивы» на трассе Томск — Колпашево

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 12 ноября, на трассе Томск-Колпашево столкнулись Mitsubishi Diamante и ВАЗ-2121, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.40 на 48-м километре трассы. По предварительным данным, 50-летний водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Нивой».

С травмами 63-летний водитель и 49-летний мужчина-пассажир отечественного автомобиля доставлены в больницу.

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