Томские кардиологи запатентовали наноматериал, изменяющий структуру атеросклеротической бляшки

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые из НИИ кардиологии Томска получили патент США и Евросоюза на наноматериал, способный при контакте с атеросклеротической бляшкой «узнавать» её, вступать с ней во взаимодействие и изменять её структуру. Это свойство может иметь прикладное значение при изготовлении нового поколения коронарного стента, сообщает региональный инновационный портал.

«Удалить бляшку хирургическим путем практически можно, но технически невозможно, если она располагается в анатомически труднодоступном месте. Прием холестерин снижающих лекарственных препаратов также является малоэффективным. Поэтому и возникла идея использовать наночастицы, которые способны подойти к этой бляшке, изменить ее структуру и создать условия для прекращения её дальнейшего роста и возможно даже её растворения», — рассказал заместитель директора НИИ кардиологии по инновациям, профессор Шамиль Ахмедов.

Теоретически наноматериал — это наночастицы, которые могут бороться с атеросклерозом и были разработаны учеными из НИИ кардиологии совместно с коллегами с кафедры органической химии Томского политехнического университета. Была поставлена задача — «обучить» углеродные наночастицы распознавать холестериновые бляшки. После этого и был предложен и запатентован химический способ, который приводит к появлению активных радикалов на углеродной поверхности каждой наночастицы. Полученное новое вещество обладает свойством снижать уровень холестерина крови.

«Вводить это вещество в кровь и лечить организм в целом мы пока не имеем права, предстоит выполнить еще много работы. Но одно из ближайших рассматриваемых использования патента — изготовить новое поколение коронарного стента для лечения больных ИБС. Мы планируем покрывать наноматериалом поверхность стента, который будет воздействовать на бляшку после установки стента в коронарную артерию», — объясняет Шамиль Ахмедов.

Сейчас активно начаты переговоры с учеными из центра биоматериалов Дрезденского технического университета с целью тестирования полученного наноматериала на безопасность и продолжения работ на новом исследовательском витке.

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