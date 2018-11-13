Начальник департамента науки Томской области ушел в отставку

13 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об увольнении начальника департамента науки и высшего образования администрации Томской области Николая Минаева. Минаев оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава региона объявил благодарность Николаю Минаеву за высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе.

«За два с небольшим года работы Николай Николаевич, сменив научную деятельность на управленческую, сумел добиться многих результатов, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако Минаев принял решение вернуться в науку. Он продолжит работать в нашей команде, но уже не в стенах администрации».

До решения кадрового вопроса губернатор возложил обязанности начальника на Ирину Шпаченко, занимающую должность заместителя начальника департамента науки и высшего образования обладминистрации.

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