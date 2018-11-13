Томские ученые разработали компактный прибор, измеряющий прозрачность воздуха

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские ученые из Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева разработали компактный и не требовательный к условиям прибор для измерения метеорологической дальности видимости, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Отмечается, что прибор может автономно работать в труднодоступных уголках земного шара.

«Измеритель определяет метеорологическую дальность видимости: насколько прозрачен воздух, как далеко человек может видеть невооруженным глазом, сильно ли замутняют атмосферу облака, осадки и другие погодные явления. В первую очередь он предназначен для нужд авиации, где крайне важно знать видимость на взлетно-посадочных полосах», — говорится в сообщении.

Еще одно его потенциальное применение — в составе установки слежения за состоянием скоростных автодорог (там, исходя из дальности видимости, регулируется допустимое расстояние между автомобилями).

Также прибор может использоваться для наблюдения за экологической ситуацией, например, задымленностью воздуха во время лесных пожаров.

Установка не занимает много места, поэтому ее можно разместить на временных площадках: мобильных метеостанциях в тайге, не постоянно действующих аэродромах в Заполярье, льдинах, которые также используются для взлета и посадки самолетов.

«В России производят двухпозиционные измерители дальности видимости, предусматривающие расположение излучателя или приемопередатчика на одном конце трассы, а на другом — приемную часть или зеркальный отражатель. Минимальная длина трассы при этом составляет 30 м. Понятно, что такие приборы требуют стационарных размещений, а место и возможность для этого есть не всегда. Наша разработка для измерения использует только одну позицию», — подчеркивает главный научный сотрудник Института оптики атмосферы им.В.Е.Зуева Геннадий Матвиенко.

Кроме того, томский измеритель в отличие от зарубежных и российских аналогов переносит попадание в приемный объектив прямого потока солнечного света и может работать при температуре от -60 до +50 градусов Цельсия от сети или встроенного аккумулятора (до десяти часов).

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