Сибиряки стали тратить на AliExpress в 3 раза больше

13 ноября 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» проанализировал покупки абонентов по банковским картам, баланс которых привязан к номеру лицевого счета абонента.

Всего на территории Сибирского филиала насчитывается более 190 тысяч абонентов, использующих банковские карты «МегаФон». Из них 65% оформлены на мужчин, и 35% – на женщин.

В ТОП-3 самых популярных категорий по числу транзакций вошли продуктовые магазины, оплата услуг связи и покупки в Интернет-магазинах.

Если отдельно рассматривать такую интернет-площадку как AliExpress, то в октябре 2018 года абоненты «МегаФона» совершили в этом магазине в 3 раза больше покупок по сравнению с октябрем прошлого года. При этом средний чек покупки составил 543 рубля.

Напомним, что банковская карта «МегаФон» стала первым в мире платежным средством, счетом которого выступает баланс мобильного телефона. Карту «МегаФон» абонент может бесплатно получить в ближайшем салоне оператора, также есть возможность выпустить виртуальную карту на сайте bank.megafon.ru или в приложении «Личный кабинет» на смартфоне. В последнем случае последние 4 цифры карты и номера мобильного телефона будут совпадать.

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