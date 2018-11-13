В Томске вновь заработало «Дорожное радио»

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: PIxabay.com

Накануне на частоте 98.4 FM в Томске вновь начало вещать «Дорожное радио» с душевными российскими и зарубежными песнями, актуальной дорожной информацией и полезными программы для тех, кто в пути, сообщают представители ООО «ФМ Радио».

«Дорожное радио» является частью «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) в состав которого также входят национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и Интернет-ресурс profile.ru.

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