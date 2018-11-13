ТГУ и Coca-Cola подписали соглашение о сотрудничестве

13 ноября 2018 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба ТГУ

13 ноября проректор по учебной работе ТГУ Виктор Демин и региональный директор по продажам Coca-Cola Роман Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве между университетом и компанией.

Это событие является частью долговременной программы взаимодействия: ТГУ - один из 20 приоритетных российских вузов, с которыми компания налаживает совместную работу.

Соглашение подразумевает практику и стажировки в компании для студентов и выпускников вуза, а также экскурсии и образовательные программы, лекции и семинары, направленные на знакомство с работой в реальных условиях и привлечение будущих молодых специалистов еще на этапе обучения.

Почти половина работников российского отделения Coca-Cola — молодежь до 30 лет. Именно поэтому сотрудничество с российскими университетами входит в список приоритетных задач по развитию компании.

— Для того, чтобы выпускники после окончания университета могли принять взвешенное решение, нужно создать условия, окружение. Сделать это можно только в партнерстве с нашими работодателями, — уверен проректор Виктор Демин.

Подписание соглашения между ТГУ и компанией Coca-Cola

В первую очередь, программа направлена на учащихся Института экономики и менеджмента, потому что компания нуждается в молодых специалистах в области экономики, логистики и управления. Но в целом система сотрудничества многопрофильная: в ней есть и техническая составляющая, и управление производством, и многое другое.

Роман Кузнецов, региональный директор по продажам Coca-Cola

Как отметил представитель Coca-Cola Роман Кузнецов, Томский государственный университет стал первым в нашем городе вузом, с которым компания подписала соглашение в нашем городе.

После официальной части Роман Кузнецов кратко рассказал о работе российского отделения Coca-Cola, а оставшееся от выделенного на лекцию время посвятил общению со студентами в формате дискуссии.

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