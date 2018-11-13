Мэр Томска поручил ускорить решение вопроса по строительству крематория

13 ноября 2018 / Томский Обзор

В ходе совещания по итогам работы городских кладбищ мэр Томска Иван Кляйн дал поручение департаменту городского хозяйства ускорить решение вопроса по строительству крематория. Было предложено проработать возможность выделения участка земли в первой очереди нового кладбища в деревне Воронино, строительство которого начнется весной, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы должны учитывать запросы всех групп населения, которые живут в Томске. Кремация как способ захоронения широко используется во всем мире. Сегодня же томичи вынуждены ездить в Новосибирск, чтобы исполнить волю усопших родственников», - сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Градоначальник отметил, что строительство крематория снимет вопрос отвода масштабных городских территорий под захоронения.

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