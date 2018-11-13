Томичей ждет ветер, мокрый снег и гололед

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске ожидаются снегопад, метели, отложения мокрого снега и порывы ветра до 19 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости. В связи с данным прогнозом, все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП.

Тэги/темы: