Восстановить утерянные документы жителям Томской области поможет Интернет-портал GOSUSLUGI.RU

Партнерский материал / Фото: 14 ноября 2018 // Фото: pixabay.com

Паспорт – это важнейший документ, удостоверяющий вашу личность. Без него невозможно устроиться на работу, поступить в ВУЗ, пользоваться услугами банков и даже нормально перемещаться по стране. Поэтому потеря паспорта является очень большой проблемой с серьёзными последствиями.

Однако теперь решить проблему с утерянными или украденными документами стало совсем просто! Интернет-портал gosuslugi.ru предлагает томичам уникальный раздел, в котором собрана подробная информация по восстановлению любого документа – от паспорта и СНИЛСа до свидетельства о браке.

Раздел носит лаконичное название «Ваши документы утеряны или украдены?» и находится в специальном перечне разделов «Жизненные ситуации». Перечень этот популярно знакомит пользователей портала gosuslugi.ru с самыми разными аспектами социальной жизни. Например, здесь можно узнать всё о покупке и оформлении автомобиля и подать заявление на установление пенсии по старости. Здесь же теперь можно и узнать о том, как восстановить любой утраченный документ – достаточно пройти по ссылке с его названием!

Между тем, иногда нужно восстанавливать сразу несколько документов. Ведь часто мы храним многие наши важные бумаги в одном месте – например, в сумке или портфеле. Поэтому весь наш «пакет документов» может быть оставлен где-нибудь в автобусе или, хуже того, украден в людном месте. Оказавшись в подобной ситуации, человек чувствует себя растерянно, подавленно.

Но портал gosuslugi.ru подскажет, что делать! В разделе «Ваши документы утеряны или украдены?» подготовлена подробная инструкция, содержащая общую информацию о том, с чего начать и куда обратиться при потере сумки с документами.

Также в разделе есть перечень документов, восстановление которых необходимо. Помимо паспорта, сюда входит ещё 15 документов (СНИЛС, загранпаспорт, водительское удостоверение, документы на недвижимость, аттестат и т.д.). Пройдя по нужной ссылке, пользователь портала найдёт подробное описание того, как именно можно восстановить данный документ (включая размеры пошлин там, где пошлина взимается).

Восстановление документов не лишено бюрократических трудностей с подачей бумажного заявления. Но портал gosuslugi.ru решил и эту проблему! В случае с некоторыми документами (например, с загранпаспортом или водительским удостоверением) для томичей есть возможность подать заявление на их восстановление прямо с сайта gosuslugi.ru. Портал разработал электронную форму заявления, которую можно заполнить и отправить за пару кликов!

Для полноценной социальной жизни у нас есть много разных документов, и все они по-своему важны. Портал gosuslugi.ru прекрасно это понимает – и позаботился о том, чтобы вернуть утерянные документы стало быстрее и проще!

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