Ежегодная конференция TEDxTomsk в Томске 15 ноября будет посвящена идее роста

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2018 // Фото: Vk.com/tedxtomsk

Конференция TEDxTomsk «Как расти» пройдет в «Точке кипения» (пр.Ленина, 26) 15 ноября с 18:30 до 20:00, сообщают организаторы.

Идея роста фундаментальна для современного человека. Она заложена практически во все сферы нашей жизни — экономику, технологии, образование, мир живого. Она — в нашем отношении к миру. Вокруг идеи роста всегда сконцентрированы усилия людей. «Все должно расти».

Вопросу «Как расти?» посвящены многие работы в разных областях знаний и деятельности человека.

Знаменитый доклад Римского клуба «Пределы роста» внес в общественную повестку тезис об ответственном и умном росте, который не приводит к истощению ресурсов планеты и ухудшению среды обитания.

Какими «секретами» роста мы можем поделиться сегодня? Что, когда и при каких условиях растет в нашей профессиональной и творческой жизни? Соблюдение каких условий и закономерностей обеспечивает рост сегодня?

Поиску новых способов роста, новому прочтению «загадки» роста будут посвящены выступления и личные истории спикеров конференции TEDxTomsk.

В числе спикеров:

участники мирового сообщества Global Shapers Всемирного экономического форума;

социальный предприниматель и Президент Федерации экстремального спорта;

бывший руководитель проектов «Сбербанка», а ныне куратор образовательных проектов;

монтессори-педагог;

оперный и театральный деятель и другие.

Познакомиться подробнее со спикерами и темами их выступлений можно в сообществах мероприятия во ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Вход свободный! Регистрация на мероприятие в качестве зрителя обязательна, количество мест ограничено.

TEDx — проект TED, позволяющий отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. Конференция TEDx является независимым мероприятием, проводимым по лицензии TED. В Томске конференции в стиле TED проводятся с 2011 года.

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