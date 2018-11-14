Томская область получит более 5 млрд рублей на здравоохранение

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область до 2021 года получит из федеральной казны 5,4 млрд рублей на здравоохранение. Средства поступят в регион по национальному проекту «Здравоохранение». Большая их часть — свыше 3 миллиардов — пойдет на строительство хирургического корпуса Томского онкологического диспансера, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В последние несколько лет мы в Томской области существенно укрепили онкологическую службу: построили сверхсовременный радиологический каньон, создали первичные отделения в районных больницах, частный инвестор достраивает ПЭТ-центр для диагностики этого страшного заболевания на самых ранних стадиях — и услуги центра будут бесплатны для всех жителей области. Чтобы замкнуть эту цепочку онкологической помощи, нам не хватало одного звена — хирургического корпуса онкодиспансера. Благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение» мы этот объект в ближайшую трехлетку построим, сохранив еще больше человеческих жизней», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев уточнил, что строительство химкорпуса планируется начать в 2019 году, это будет 9-этажное здание общей площадью около 18 тысяч кв. м в Северном медицинском городке. Регион предусмотрит софинансирование привлеченных по нацпроекту средств.

Также на аппаратном совещании глава региона поручил своему заместителю по соцполитике усилить работу с Министерством здравоохранения РФ по привлечению федерального финансирования для строительства многопрофильной детской больницы в Томске.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» начнется в 2019 году. В его приоритетах — развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, привлечение новых кадров в медорганизации, а также цифровизация отрасли. Нацпроект разработан в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204.

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