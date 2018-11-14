Завтра в Томске пройдет встреча с Егором Ларичевым

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг и пятницу, 15 и 16 ноября, в Томском областном краеведческом музее (пр.Ленина, 75, служебный корпус) и Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а) состоятся творческие встречи с Егором Ларичевым в рамках выставки «Экспресс-панорама: Архитектура свободы. От первой сибирской утопии до «бумажной архитектуры».

Как уточняют организаторы, Егор Ларичев — куратор, экспозиционер, приглашенный эксперт по созданию постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа (Москва). Куратор выставочной программы музея «Магнезит» (Сатка). Куратор выставочной программы ярмарки КРЯКК-2018. В прошлом — метафизический партнер архитектурного бюро «КОНТОРА», партнер архитектурно-художественного объединения Syndicate.

Встреча в первый день будет пройдет в музее и будет посвящена разбору кейса выставки о современном искусстве в пространстве традиционного музея (в экспозициях Томского областного краеведческого музея). Во второй день мероприятие пройдет в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО. Здесь Егор Лигачев расскажет о проектах этого года, которые придуманы, а иногда и воплощены неформальным творческим объединением Syndicat.

«Мы приглашаем молодую творческую аудиторию: культурологов, музеологов, кураторов, организаторов выставок и фестивалей в сфере современного искусства, а также людей, интересующихся искусством», — говорит организатор от Сибирского филиала ГЦСИ-РОСИЗО Анастасия Куклина.

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

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