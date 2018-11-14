Томичка погасила многомиллионный долг после ареста её «Лексуса»

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Чтобы не лишиться «Lexusа», томичка оперативно нашла возможность рассчитаться с пятимиллионным долгом, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Индивидуальная предпринимательница долгое время не платила налоги, в итоге у нее образовалась внушительная задолженность. С целью взыскания долга судебный пристав наложила арест на ее счета, обратила взыскание на зарплату, однако этот шаг не дал нужного результата. За два месяца удалось погасить только 110 тыс. рублей. Приставы также выяснили, что у должницы есть КамАЗ, КРАЗ, Lexus, ТОУОТА LАNDСRUISЕR и наложили запрет на перерегистрацию машин в ГИБДД.

«Во время выезда по месту жительства неплательщицы судебный пристав обнаружила один из автомобилей во дворе дома. В отношении транспортного средства — „Lexus“ 2010 г.в., был составлен акт описи и ареста», — говорится в сообщении.

Автомобиль оставили на ответственное хранение должнице, которая была предупреждена об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и передачу арестованного имущества.

Уже во время процедуры ареста женщина пообещала очень быстро найти возможность оплатить налоги. Через несколько дней она выполнила обещание и единовременно погасила многомиллионный долг, включая исполнительский сбор.

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