Томичам расскажут об истории томского интернета

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2018 // Фото: Tsu.ru

В понедельник, 19 ноября, в Научной библиотеке ТГУ (новое здание, лекционный холл, 4 этаж) состоится встреча «Мир Тонета: веселый, простой и уютный».

Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи клуба любителей интернета и общества и Высшей школы экономики представят историю томского интернета в картинках и спорах. Гостей встречи ждут 10 фактов о томском интернете, которые меняют представление об истории рунета в целом, разные версии и споры «как все было», специфика развития интернета в разных городах России – все это будет в центре внимания. Ведущие встречи будут рады услышать истории слушателей о томском интернете, а также рассказать, как проводить исследования истории интернета.

Начало – 18:30. Вход свободный.

Клуб любителей интернета и общества — неформальное объединение исследователей, чьи интересы связаны с интернетом. С 2015 года клуб проводит семинары, конференции, организует переводы англоязычных статей, книг, учебных программ про интернет-исследования. В 2017 году клуб запустил исследовательскую инициативу о разнообразии истории интернета в городах России.

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