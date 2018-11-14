«Ростелеком» представил в Томске медицинские сервисы «Свободный доктор» и «Электронная очередь»

14 ноября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» презентовал программные продукты «Свободный доктор» и «Электронная очередь» на крупнейшей региональной конференции «Город IT», которая традиционно осенью проходит в Томске для информационного сообщества. Эти решения направлены на повышение качества оказания медицинской помощи населению и создание комфортных условий пребывания пациентов в поликлинике.

Более 1600 участников из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Великобритании и Литвы в течение двух дней работали на пяти разных площадках форума. Гости конференции особенно заинтересовались электронным сервисом «Свободный доктор», представленный «Ростелекомом». Он предназначен для учреждений здравоохранения и работает по принципу диспетчерской службы такси. «Свободный доктор» – это система, в которой зарегистрированы врачи города, готовые выехать к пациенту для оказания помощи.

Алгоритм взаимодействия медицинских структур и пациента в электронном сервисе такой: человек вызывает врача на дом в поликлинике по месту жительства. Сигнал о вызове поступает в программу и отображается на специальной интерактивной карте. Если участковый врач занят, по вызову выезжает специалист, зарегистрированный в «Свободном докторе». Такой сервис значительно сокращает пациентам время ожидания квалифицированной помощи. Интеграция «Свободного доктора» с медицинской информационной системой Томской области позволяет медикам заполнять электронную карточку больного с мобильного приложения.

Еще одним программным решением «Ростелекома», вызвавшим интерес у специалистов, стала новая версия IT-сервиса «Электронная очередь», который позволяет распределять пациентов по нескольким потокам (первичный прием, повторный, больные и т.д.) и при необходимости перенаправлять их из одного окна в другое. Теперь в «Электронной очереди» появилась возможность направлять push-уведомления на мобильный телефон клиента, в которых указано время посещения регистрационного окна или медицинского кабинета, где отсутствует предварительная запись.

Для того чтобы посетителю пришло приглашение в регистратуру, он должен с помощью камеры мобильного телефона или планшета отсканировать QR-код на талоне, который был им получен в инфокиоске. С помощью ресурса пациент проследит за временем ожидания приглашения к окну в регистратуре или в кабинет врача. Как только очередь подойдет, сервис даст знать соответствующим push-уведомлением. Нет необходимости следить за информационным табло. Посетитель может отлучиться по своим делам и не пропустит свою очередь.

«Ежегодно тысячи томичей получают медицинские услуги в учреждениях здравоохранения города. Благодаря цифровым сервисам «Ростелекома» они смогут получать лечебную помощь намного быстрее и в комфортных условиях», – отметила заместитель директора директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Томского филиала ПАО «Ростелеком» Инна Падалица.

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