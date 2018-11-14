Томич продавал через Интернет несуществующую технику

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске вынесли приговор 36-летнему жителю Томской области, продававшему технику, которой у него не было, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

В 2017 году ранее не судимый мужчина неоднократно размещал в сети Интернет объявления о продаже акустической системы, навигатора, которых в действительности у него не было. После обращения к нему покупателей подсудимый передавал им реквизиты своей банковской карты, заверяя, что после оплаты товар будет выслан в их адрес. Таким способом осужденный получил 50 000 рублей. Шестеро потерпевших из пяти субъектов Российской Федерации оплаченных ими товаров так и не дождались.

Подсудимый признан виновным по статье «Мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и заключен под стражу в колонии-поселении на 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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