В Томске на Вавилова, 10 восстановили половину несущих конструкций

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В доме на Вавилова, 10, который пострадал от пожара, продолжаются аварийно-восстановительные работы. За неделю рабочие подрядной организации установили 21 из 41 несущих арок мансардного этажа, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Наиболее трудоемкие работы — восстановление металлоконструкций крыши — выполнены более чем наполовину: 21 несущая арка уже установлены, еще 8 будут смонтированы в ближайшие дни. После этого начнутся работы по устройству кровли», — сообщил директор «Томскремстройпроекта» Виталий Малащук.

Качество новых металлоконструкций и их сварных швов в дополнение к гарантиям завода-изготовителя строители проверят дополнительно после монтажа. Кроме того, по словам доцента кафедры железобетонных и каменных конструкций ТГАСУ Олега Пахмурина, вновь установленные элементы мансарды пройдут противопожарную обработку.

«Это одно из обязательных требований, указанных в экспертном заключении», — отметил сотрудник ТГАСУ.

Членам оперативного штаба вице-губернатор поручил продолжить контроль качества и анализ проводимых на объекте работ, рабочей группе — проверить условия временного проживания жителей пострадавшего от пожара дома.

«Опасений по срокам выполнения аварийно-восстановительных работ нет, плановая дата заселения владельцев квартир с первого по третий этажи остается прежней — 15 декабря 2018 года. При этом необходимо еще раз проверить, что жители верхних этажей, которые вернутся в свои дома позже, обеспечены всем необходимым», — сказал Евгений Паршуто.

Полностью завершить строительные и ремонтные работы на объекте специалисты планируют к апрелю 2019-го: до этого времени предстоит полностью восстановить мансардный этаж, отремонтировать подъезды и провести другие работы.

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