ТГУ вошел в тройку сильнейших вузов России по медицине и наукам о жизни

14 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет занял вторую строчку среди российских вузов в международном предметном рейтинге RUR Subject Rankings 2018 в категории «Науки о жизни» и третью — в категории «Медицинские науки», сообщает пресс-служба вуза.

В категории «Науки о жизни» ТГУ занял второе место среди российских вузов, пропустив вперед только Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Среди университетов мира ТГУ занимает 136 позицию (в прошлом году вуз был на 180-м месте).

«В Биологическом институте много научных школ, которые функционируют с основания университета, и с началом программы ВИУ мы кардинально не меняли существующие научные векторы, только усилили работу по этим направлениям. За пять лет у нас в 10 раз увеличилась публикационная активность в международных базах цитирования, а это одно из основных средств трансляции наших научных результатов. В 7 раз увеличилось количество хоздоговоров с промышленными партнерами. Но главное — это полная вовлеченность всего коллектива в программу развития ТГУ, это и дало такие высокие результаты», — комментирует директор БИ Данил Воробьев.

В категории «Медицинские науки» ТГУ занял третье место среди вузов РФ, на первых двух строчках находятся МГУ и РУДН. Среди университетов мира ТГУ занимает 250 позицию (в прошлом году был 314-м).

«В 2014 году в ТГУ в качестве приоритетного было выделено направление биомедицины, объединены все ресурсы, и сейчас оно функционирует в рамках САЕ „Биомед“. Сначала в работе САЕ акцент был сделан на науке, а затем сюда добавилась еще и подготовка кадров. Как следствие — высокие результаты в рейтингах», — комментирует зам.проректора ТГУ по научной работе Юрий Кистенев.

Приоритетные направления САЕ «Биомед» включают в себя сверхраннюю диагностику основных социально значимых заболеваний, на основе интеграции методов молекулярной и клеточной биологии, наномедицины, медицинского материаловедения, оптического имиджинга и биоинформатики, включая машинное обучение.

Напомним, в мировом рейтинге RUR–2018 Томский государственный университет занимает 240 место, а в репутационном рейтинге RUR–2018 — 212 место.

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