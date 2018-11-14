Томский «КДВ Групп» сменила гендиректора двух головных структур

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

ООО «КДВ Групп» и АО «КДВ» с 13 ноября возглавил Антон Яночкин, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК».

В холдинге «КДВ Групп» «Интерфаксу» пояснили, что Антон Яночкин ранее курировал транспортную логистику холдинга.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», предыдущий гендиректор обеих компаний Сергей Братушев проработал на этих должностях 3 года. Теперь он остался руководителем только ООО «КДВ Агрохолдинг» и ООО «Компания Золотой Терем» (обе входят в холдинг КДВ).

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли. Занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири и Подмосковье. В холдинг входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции. Головной офис компании находится в Томске.

Холдинг не раскрывает структуру собственников. По неофициальной информации, его основным бенефициаром является Денис Штенгелов. Согласно материалам Арбитражного суда Томской области за 2014 год, совладельцами холдинга являются Денис Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них на тот момент владел более 20% акций головной компании холдинга — АО «Кондитерус Ком».

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