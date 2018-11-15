Томская область получит более 1,6 млрд рублей на ясли

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томская область получит 1 млрд 628 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На федеральные средства у нас будет открыто 2 095 новых ясельных мест. Томская область получит финансирование в течение 2019-2021 годов в рамках президентского национального проекта «Демография».

Реализация нового национального проекта начнется в 2019 году. В числе его задач — 100-процентная доступность к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Национальный проект разработан в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204.

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