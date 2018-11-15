В Томске прошли соревнования по боулдерингу (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2018 // Фото: Кристина Неживая

В минувшие выходные, 10-11 ноября, в Томске прошел чемпионат-фестиваль по боулдерингу Rockland Boulder Fest. Боулдеринг — это вид скалолазания с короткими, но сложными трассами.

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в чемпионате участвовали 100 спортсменов из Томска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Братска, Новокузнецка, Омска, Северска, Барнаула и Бийска. Состязания проводились в двух категориях: спортсмены и новички.

Организаторы подготовили 37 трасс для прохождения соревнований. Каждый участник в порядке очереди мог пройти трассу за 4 минуты. Финал прошел по международным правилам. Победителями стали участники из Томска, Новосибирска и Красноярска.

Победу в своих категориях одержали Лилия Ляпунова, Евгений Кабак, Любовь Шагина и Павел Дергайм.

За соревнованиями наблюдали судьи, многочисленные зрители в зале и в онлайн-трансляции в Instagram. Следующий фестиваль пройдет весной 2019.

Фото: Кристина Неживая

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