В «Цех №10» открылась выставка работ томского фотографа Сергея Медведчикова «Где-то когда-то…»

15 ноября 2018 / Томский Обзор

В ресторане «Цех №10» открылась выставка работ томского фотографа Сергея Медведчикова «Где-то когда-то…».

В экспозиции представлены 40 лучших, по мнению автора, одиночных работ, сделанных в разных уголках планеты во время проведения воркшопов и фотоэкспедиций.

«Уже очень давно не делал выставок в моем родном и любимом Томске. Пришло время исправить это недоразумение», — отметил Сергей в субботу, 10 ноября, на открытии экспозиции.

Все работы, представленные на выставке, можно приобрести, связавшись с автором в Инстаграм — @sergey_medvedchikov или в Фейсбуке. Выставка будет работать до середины декабря.

Тэги/темы: