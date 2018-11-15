В «Цех №10» открылась выставка работ томского фотографа Сергея Медведчикова «Где-то когда-то…»
15 ноября 2018 / Томский Обзор
В ресторане «Цех №10» открылась выставка работ томского фотографа Сергея Медведчикова «Где-то когда-то…».
В экспозиции представлены 40 лучших, по мнению автора, одиночных работ, сделанных в разных уголках планеты во время проведения воркшопов и фотоэкспедиций.
«Уже очень давно не делал выставок в моем родном и любимом Томске. Пришло время исправить это недоразумение», — отметил Сергей в субботу, 10 ноября, на открытии экспозиции.
Все работы, представленные на выставке, можно приобрести, связавшись с автором в Инстаграм — @sergey_medvedchikov или в Фейсбуке. Выставка будет работать до середины декабря.
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