Женщина-водитель пострадала при столкновении иномарки и ГАСа в Томской области
15 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 14 ноября, в Томской области столкнулись Toyota Corolla Spacio и ГАС-19524, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.30 на 23-м километре трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка. По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со вторым автомобилем.
С травмами 28-летняя женщина-водитель иномарки, госпитализирована.
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