Женщина-водитель пострадала при столкновении иномарки и ГАСа в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 14 ноября, в Томской области столкнулись Toyota Corolla Spacio и ГАС-19524, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.30 на 23-м километре трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка. По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со вторым автомобилем.

С травмами 28-летняя женщина-водитель иномарки, госпитализирована.

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