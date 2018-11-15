ФСБ пресекла в Томской области деятельность группировки, собиравшей деньги для террористической организации

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

ФСБ России сообщила о пресечении в Томской области деятельности организованной группы, занимавшейся сбором средств с использованием мессенджера Telegram для международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), говорится в сообщении агентства новостей «Интерфакс-Сибирь».

«ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ на территории Томской области пресечена деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации «Исламское государство» (прим.ред. запрещена на территории РФ), — сообщили «Интерфаксу» в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что в деятельности этой группы участвовали граждане России — сторонники создания так называемого «Всемирного исламского халифата», которые соблюдали повышенные меры конспирации.

«Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ) на территории Сирии», — отметили в ЦОС ФСБ.

Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках возбужденного уголовного дела в местах проживания фигурантов были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика международной террористической организации ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ), а также «иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность ее членов».

В ЦОС ФСБ напомнили, что в мае совместно с МВД России на территории московского региона «была пресечена деятельность аналогичной группы в составе 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети Интернет анонимные каналы финансирования терроризма».

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