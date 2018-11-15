Томичам рассказали о том, как запустить крутой образовательный проект (ЗВУК)

15 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В томской «Точке кипения» вчера, 14 ноября, в рамках образовательной программы Urban Media School прошел мастер-класс «Как и зачем запускать образовательные проекты в городе» сооснователя CreativeMornings Moscow и PechaKucha Moscow Дмитрия Абрамова (Москва).

Дмитрий рассказал о том, какие образовательные форматы существуют в мире, как они появились и стали популярны. Участники также узнали о том, как выбрать необычную площадку для своего проекта и собрать на выступление ученых много зрителей.

Образовательная программа Urban Media School продолжится мастер-классом Дмитрия в декабре. О дате и времени сообщим позднее.

Запись лекции можно скачать по ссылке.

Дмитрий Абрамов — куратор образовательных проектов, один из организаторов международных форматов — PechaKucha Moscow и CreativeMornings Moscow. Родился и вырос в Сибири. Учился на теплоэнергетическом факультете в Томском политехническом университете. С 2004 по 2010 год работал ведущим эфира на «Радио Сибирь» в Томске. С 2010 года живет в Москве. Три года работал редактором и координатором партнерских проектов в образовательном проекте «Теории и практики». Два года работал руководителем специальных проектов в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и директором по развитию онлайн-школы городских предпринимателей Vector. Три года работал руководителем проектов в «Сбербанке».

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