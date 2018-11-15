В Кожевникове появилась система уличного видеонаблюдения

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Первые 14 камер уличного видеонаблюдения установлены в парке культуры и отдыха села Кожевниково. На эти цели потрачено более 468 тысяч рублей, выделенные из районного бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации.

При установке системы видеонаблюдения также были смонтированы опоры для дополнительных светильников освещения парка в ночное время.



В 2017 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в парке была установлена детская игровая площадка, а летом 2018 года здесь проложили новые асфальтированные дорожки, установили садовые диваны и урны для мусора.



Ежегодно в парке культуры и отдыха проходит областной Праздник хлеба, массовые районные и поселенческие мероприятия, на Новый год устанавливается центральная елка. Поэтому этот объект выбран первым для установки системы уличного наблюдения. В планах районной и сельской администраций — установить видеокамеры и в других общественных местах, предварительный перечень которых уже составлен.

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