В Томске появилась электронная карта источников запаха

Томское областное государственное бюджетное учреждение «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах» для Томска и Томского района, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на обладминистрацию.

«На электронную интерактивную карту источников запаха нанесены 24 производственные площадки семи предприятий, имеющих в составе выбросов примеси веществ, обладающих неприятным запахом, — сероводорода, аммиака и метилмеркапрана», — говорится в пресс-релизе.

Там же указаны сливные станции, канализационные насосные станции, точки контроля выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.

По каждому источнику есть информация о величине выброса загрязняющих веществ и проекты нормативов предельно допустимых показателей, а также расчет рассеивания выбросов в специализированной программе, чтобы определить эмиссию загрязняющих веществ в воздухе и границы, за которыми их концентрация не превышает допустимых значений.

Отмечается, что рабочая группа по контролю за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух в Томске и Томском районе направит в центральное управление Росгидромета предложения по изменению состава веществ измерения на установленных постах с учетом расположения источников загрязнения воздуха, так как расчетные методы и разовые замеры отражают лишь штатную ситуацию и не регистрируют аварийных и залповых выбросов.

В свою очередь ГИС «Запах», размещенная на сайте «Облкомприроды» в свободном доступе, будет оперативно корректироваться с учетом новых данных.

Минувшим летом на фоне жаркой погоды в Томске чувствовался сильный неприятный запах. Россельхознадзор выявил два источника зловония. Первым стало поле площадью 12 га, на котором ООО «Промпереработка» складирует отходы птицефабрики «Томская» и свинокомплекса «Томский» (принадлежит АО «Сибирская аграрная группа», САГ).

Вторым источником оказались строящиеся пруды под свиной навоз, один из которых уже заполняется отходами свинокомплекса «Томский».

В середине июля следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по фактам незаконного предпринимательства и загрязнения почвы со стороны ООО «Промпереработка».

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