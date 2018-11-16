Жительница Томской области обвиняется в финансировании «игиловцев»

16 ноября 2018 / Томский Обзор

Жительница Томской области обвиняется в переводе 1 млн рублей пособникам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ), сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

«Следственными органами СК по Томской области на основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК РФ) членам международной террористической организации «Исламское государство» (прим.ред. запрещена в РФ), — сказала Светлана Петренко в четверг «Интерфаксу».

По данным следствия, жительница города Стрежевого Томской области, работающая оператором в одной из компаний, с целью содействия террористической деятельности совершала денежные переводы на организацию, подготовку и совершение преступлений ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ).

«В период с июня 2016 года по июнь 2017 года обвиняемой, посредством системы удаленного доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ), в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту, зарегистрированную на имя ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской республики», — сказала Светлана Петренко.

Представитель СКР отметила, что по уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемой, в ходе одного из них изъята литература исламского характера, картины с исламской символикой, мобильные телефоны, электронные носители, ноутбук, осмотрены автомобили, проведены допросы сотрудников финансовой организации, посредством которой производились денежные переводы, а также ее родственников и знакомых.

«В ходе допроса она подтвердила факты оформления банковской карты, передачи ее женщине, проживающей в Германии, перечисления с ее ведома денежных средств на счета других лиц, взаимосвязь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования», — сказала Светлана Петренко.

По ее словам, задержанной предъявлено обвинение, она арестована.

«В ходе предварительного следствия отрабатываются на причастность к совершению данного преступления иные лица», — добавила представитель СК.

Чуть ранее ФСБ России сообщила о пресечении в Томской области деятельности организованной группы, занимавшейся сбором средств с использованием мессенджера Telegram для международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ на территории Томской области пресечена деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации „Исламское государство“ (прим.ред. запрещена на территории РФ)», — сообщили «Интерфаксу» в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что в деятельности этой группы участвовали граждане России — сторонники создания так называемого «Всемирного исламского халифата», которые соблюдали повышенные меры конспирации.

«Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ) на территории Сирии», — отметили в ЦОС ФСБ.

Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках возбужденного уголовного дела в местах проживания фигурантов были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика международной террористической организации ИГИЛ (прим.ред. запрещена на территории РФ), а также «иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность ее членов».

В ЦОС ФСБ напомнили, что в мае т совместно с МВД России на территории московского региона «была пресечена деятельность аналогичной группы в составе 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети Интернет анонимные каналы финансирования терроризма».

Тэги/темы: