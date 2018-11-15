Двое пострадали при столкновении ВАЗа и стоящего Nissan Skyline (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром на трассе Томск-Мариинск столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Skyline, сообщает пресс-службда регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.25 на 15 километре трассы. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗа двигался со стороны Семилужков в сторону Томска, когда врезался в стоящую на правой обочине иномарку. Nissan стоял на правой обочине по ходу движения с включенной аварийно-световой сигнализацией.

После столкновения иномарка загорелась. В ДТП пострадали водители обоих ВАЗа и Nissan.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев и свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

Фото: 70.мвд.рф

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