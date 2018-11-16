Томск готов к отопительному сезону 2018-2019 годов

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

По результатам проверки, проведенной комиссией Сибирского управления Ростехнадзора, муниципальное образование «Город Томск» получило паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, сообщает пресс-служба мэрии.



Для проведения комиссионной оценки готовности города к безопасному и безаварийному прохождению отопительного периода городской администрацией были предоставлены все необходимые документы: акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, а также документы по организации работы при возникновении аварийных ситуаций.



Результаты общей работы администрации, энергетиков и жилищников отражены в акте проверки готовности к отопительному периоду, выданном комиссией Сибирского управления Ростехнадзора 14 ноября 2018. Документ свидетельствует о готовности всех организаций и объектов Томска к работе в условиях пониженных температур.



На сегодняшний день все многоквартирные дома областного центра, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, получают услуги отопления в необходимом объеме.

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