Томские пожарные ликвидировали условное возгорание в одном из торговых центров (ФОТО)

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне в Томске в одном из торговых центров на ул.Вершинина прошли пожарно-тактические учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с эвакуацией посетителей и работников.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в складском помещении. В торговом центре сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. До прибытия пожарных из здания было эвакуировано более 150 покупателей и 30 работников центра. Специалисты газодымозащитной службы проверили все помещения на наличие людей и приступили к ликвидации огня. Пожарными были спасены два человека.

Всего в тушении условного пожара и ликвидации его последствий было задействовано 46 человек личного состава и более 10 единиц техники.

После практической части сотрудники МЧС провели детальный разбор тренировки, в ходе которого была дана оценка действиям всех участников пожарно-тактической учений.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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