В Томске начинают работать катки

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Вчера, 15 ноября, по ул. Профсоюзная, 16,2 в Томске состоялось открытие ледяного катка общей площадью 400 кв. м. Вход на каток бесплатный, сообщает пресс-служба мэрии.

Прокат коньков по ул. Профсоюзная, 16/2 не предусмотрен, но те томичи, у которых есть коньки, могут кататься круглосуточно. В администрации Ленинского района отмечают, что каток удобно расположен, хорошо освещен, добраться до него можно из любой точки города.

Всего для томичей в Ленинском районе зимой будут работать несколько катков по следующим адресам: ул. 5-ой Армии, 15 в (сквер имени Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова), ул. Карла Маркса, 50, ул. Профсоюзная,16/2, ул. Говорова, 36а и ул. Интернационалистов, 12.

Катки появятся в переулке Томском, по ул. Герцена, 6, во дворе детского клуба «Кибальчиш» по пр. Академический, 1/1 – в Советском районе.

В Октябрьском районе - на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), на площади у ДНТ «Авангард» (ул.Б.Куна, 20), ул. Герасименко 1/20, стр.1, в парке отдыха «Белое озеро», Иркутский тракт,158/1.

В Кировском - на стадионе «Буревестник» (ул. ул.19-ой Гв. диви зии, 20/1), у лицея № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова,30), ул. Лыткина, 18, каток «Университетский» на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский,3 «А»), ул.Энергетиков, 6.

В ближайшее время начнут работу еще несколько катков, места для размещения которых рассматриваются в районных администрациях.

Кроме того, на особом контроле районных администраций находится вопрос безопасности томичей на катках. Так, подрядчик должен будет следить за состоянием ледяных объектов и регулярно производить уборку: очищать лед от снега, устранять порезы и выбоины.

Тэги/темы: