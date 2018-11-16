Томские власти привлекут бизнес к содержанию надземных пешеходных переходов

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сейчас два надземных пешеходных перехода по пр.Фрунзе, 236 и ул. Елизаровых, 97 находятся в оперативном управлении департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В настоящее время готовится аукционная документация по продаже права заключения договоров аренды этих сооружений.

«В 2017 году эти два перехода перешли в собственность администрации, за счет бюджета подрядчик провел работы по их восстановлению, теперь наша задача – найти рачительного и ответственного хозяина, который возьмется эксплуатировать эти сооружения», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В надземных переходах отремонтирована электрика, заменена плитка и резиновое покрытие поручней дверей.

Аренда переходов даст предпринимателям возможность получать прибыль путем размещения объектов потребительского рынка и в то же время поддерживать санитарное состояние на должном уровне.



Все желающие могут получить дополнительную информацию по организации торгов и приему заявок по телефону:

53-46-15 (департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска);

по начальной стоимости аренды имущества по тел. 908-501 (департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска);

по вопросам размещения нестационарных объектов по тел. 54-50-78 (администрация Советского района).

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