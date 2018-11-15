Томские полицейские задержали страховщика, который соврал о ДТП

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудник страховой компании предоставил заведомо ложные данных о ДТП в дежурную часть, сообщает пресс-служба УМВД Томской области.

Полицейские установили, что ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний мужчина инициировал ДТП, чтобы получить материальную компенсацию со страховой компании. Сумма причиненного ущерба составила более 270 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», предусматривающее ограничение свободы до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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