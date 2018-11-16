Северчане спасли провалившуюся под лёд пенсионерку

16 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В начале ноября, 6 числа, Олег Лифанов и Иван Ярунин, находясь на берегу озера за новым коммунальным мостом недалеко от Северска, заметили на льду рыбака, который у них на глазах ушел под лед, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Парни срубили топором иву и обежали водоем по берегу. Олег пошел к тонущему, держа в руках ствол ивы, а Иван побежал к водителю остановившейся неподалеку «Газели» за тросом. В полутора-двух метрах от рыбака Олег опустился на колени и протянул ему палку. Рыбак лежал неудачно — на спине. Рыбацкий ящик за его спиной наполнился водой и тянул ко дну, сапоги-дутыши поднимали ноги вверх. Тонущий не мог перевернуться, чтобы выползти грудью на лед. Мешал двигаться и железный бур, с которым человек не хотел расставаться.

«Я раза три пытался перевернуть тонущего, подавая палку. И только когда рыбак бросил бур и смог освободиться от ящика, он развернулся и лег на нее. В этот момент шапка с человека слетела, и я с удивлением заметил, что это немолодая женщина», — рассказывает Олег.

Олег смог вытащить пожилую женщину на лед у края промоины. В это время Иван бросил женщине гибкий трос. Рыбачке удалось намотать его на руку, и парень волоком оттащил ее на безопасное расстояние. Ребята довели женщину до ее машины, помогли переодеться в сухое. Олег отдал ей свой свитер, теплые сапоги и отвез домой.

Олег Лифанов служит в специальной пожарно-спасательной части № 7 Специального управления ФПС № 8 МЧС России, Иван Ярунин — на заводе ООО «Монолит-строй». Раньше друзья работали вместе в одном частном предприятии.

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