«Ростелеком» в Томске рассказал школьникам о кибербезопасности

16 ноября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел лекции по кибербезопасности для школьников на трехдневном Всероссийском фестивале профессий «Билет в будущее», который проходил в Томске в спортивном комплексе «Гармония» 13-15 ноября.

«Билет в будущее» – это профориентационный фестиваль для учащихся 6–11 классов. За три дня его посетили более шести тысяч старшеклассников из Томска, Северска, а также Томского, Асиновского, Зырянского, Первомайского и других районов области.

Фестивальная площадка была поделена на восемь тематических зон: «Транспорт», «ИТ и коммуникации», «Новые материалы», «Здоровье», «Энергетика», «Космос», «Сельское хозяйство» и «Умный город». Занятия проходили по сменам. Школьники занимались в командах по 80 человек на площадках, где лекторы и эксперты, представители крупных отраслевых предприятий, проводили обучающие тренинги. По итогам каждой смены дети выбирали для себя наиболее интересное направление.

Представитель «Ростелекома» Алексей Балашов выступил на секции «ИТ и коммуникации», где рассказал про мифы о хакерах, информационную безопасность, правильное поведение в интернете. Особое внимание спикер уделил работе специалистов по защите корпоративной сети от кибератак. Школьники отвечали на вопросы о том, как правильно создавать пароли, что делать, если пользователь заметил сбои работы компьютера, и к чему может привести открытие подозрительных ссылок.

«Мы с удовольствием поделились с ребятами знаниями о кибербезопасности, а также перспективных профессиях, среди которых разработчики моделей big data, программисты, администраторы сетей, специалисты по робототехнике, информационной безопасности и графические дизайнеры. Надеюсь, многие выберут IT своей будущей специальностью и придут работать в «Ростелеком», – сообщил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«К сожалению, в 1990 годы забыли о простых, но очень нужных профессиях. Фестиваль «Билет в будущее» не только рассказывает о них, но и показывает изнутри, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Совсем необязательно определяться с будущей профессией сейчас. Я уверен, что увиденное не оставит школьников равнодушными, они озаботятся своей карьерой, начнут обсуждать свой завтрашний день с родителями и сверстниками. Потому что будущее начинается сегодня».

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