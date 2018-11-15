День Победы стал самым «качающим» праздником у жителей Томской области

15 ноября 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Самым популярным мобильным мессенджером у жителей Томской области остается WhatsApp, а больше всего трафика в 2018 году пришлось на День победы.

WhatsApp остается самым популярным мобильным мессенджером у жителей Томска и Томской области. На его долю приходится 87% от общего объема трафика мобильных мессенджеров – у ближайшего сервиса Telegram Messenger – 2,7%, а у Skype - 1,4%.

Больше всего мобильного трафика в 2018 году сгенерировал праздник 9 Мая – в День победы абоненты «МегаФона» Томской области отправили и приняли через WhatsApp 1 ТБ мобильного трафика, что в 2 с лишним раза, чем в среднем за день. Другими самыми популярными праздниками в году стали 8 марта и православная Пасха (8 апреля).

«МегаФоном» на территории Томска и Томской области построена качественная сеть 3G/4G, благодаря которой наши абоненту постоянно увеличивают потребление самых разных Интернет-сервисов. Мобильные мессенджеры – один из самых удобных способов общения, через который можно передавать текст, видео, аудиосообщения и даже совершать голосовые звонки. С дальнейшим ростом проникновения смартфонов трафик мессенджеров будет только увеличиваться», – отметил директор Томского отделения «МегаФона» Андрей КИМ.

Стоит отметить, что среднемесячный трафик на одного пользователя WhatsApp также продолжает увеличиваться. По сравнению с началом года он увеличился с 7 до 20 МБ в месяц.

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