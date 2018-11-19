Выездной матч томи закончился нулевой ничьей

Вчера, 18 ноября, в Волгограде состоялся матч 23-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 в рамках которого местный «Ротор» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Выявить победителя в основное и дополнительное время не удалось. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Следующий матч томская команда проведет 24 ноября в Нижнем Новгороде, где встретится с местным ФК «Нижний Новгород».

Тэги/темы: