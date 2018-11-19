Более 1000 инвалидов обратились в службу занятости Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

C начала 2018 года в службу занятости населения Томской области обратились 1013 инвалидов – 62 % из них были трудоустроены.

Как сообщает пресс-служба департамента труда, девять инвалидов в 2018 году при поддержке службы занятости открыли собственное дело: фотография, ремонт и пошив одежды, автосервис, производство изделий из бетона для использования в строительстве, животноводство.

Трудоустройство и профессиональная адаптация граждан и с инвалидностью является одним из ключевых направлений Майских указов президента.

Всего в Томской области проживает 18 363 инвалида, из которых трудоустроено 36 %.

"На сегодняшний день вопрос трудоустройства граждан с инвалидностью стоит остро во всех регионах. Стереотипы работодателей, потеря профессиональных навыков инвалидами, низкий уровень мотивации и конкурентоспособности – со всем этим сталкиваются специалисты службы занятости сегодня. Сотрудники службы проводят встречи работодателей с инвалидами, работают индивидуально с каждым, чтобы как-то сгладить проблемные точки", - рассказала Светлана Грузных.

По состоянию на 1 ноября, в базе региональной службы занятости насчитывается 831 вакансия для инвалидов: работодателям требуются инженеры, лаборанты, переводчики, программисты, юристы, учителя и врачи.

С 1 декабря в Томской области стартует декада инвалидов – служба занятости организует мастер-классы, семинары, экскурсии на предприятия и ярмарки вакансий.

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